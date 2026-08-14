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14.08.2026 06:31:29
SBC Exports: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
SBC Exports lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,20 INR. Im letzten Jahr hatte SBC Exports einen Gewinn von 0,070 INR je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,21 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 67,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SBC Exports einen Umsatz von 724,6 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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