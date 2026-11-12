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12.11.2026 06:31:28
SBCP Bancorp hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
SBCP Bancorp hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 4,97 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SBCP Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 3,94 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat SBCP Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 50,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,05 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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