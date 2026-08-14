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14.08.2026 06:31:29
SBCP Bancorp öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SBCP Bancorp gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,36 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SBCP Bancorp ein EPS von 3,46 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 48,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SBCP Bancorp einen Umsatz von 45,0 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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