|
02.02.2026 06:31:29
SBCP Bancorp: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
SBCP Bancorp gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
SBCP Bancorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 44,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 14,59 USD. Im letzten Jahr hatte SBCP Bancorp einen Gewinn von 7,74 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 182,95 Millionen USD gegenüber 171,05 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen rutschen ab
In Fernost geht es zum Start in den Februar deutlich nach unten.