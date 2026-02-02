SBCP Bancorp: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SBCP Bancorp gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

SBCP Bancorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 44,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 14,59 USD. Im letzten Jahr hatte SBCP Bancorp einen Gewinn von 7,74 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 182,95 Millionen USD gegenüber 171,05 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at