SBEC Sugar legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SBEC Sugar äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,63 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -4,680 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,23 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,43 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at