SBEC Sugar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SBEC Sugar hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,92 INR, nach -5,470 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17,42 Prozent auf 990,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,20 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at