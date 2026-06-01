SBEC Sugar verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SBEC Sugar präsentierte am 29.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 19,01 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SBEC Sugar 9,73 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,00 Prozent auf 1,59 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 3,91 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei SBEC Sugar ein Gewinn pro Aktie von -3,900 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,95 Prozent zurück. Hier wurden 5,48 Milliarden INR gegenüber 6,30 Milliarden INR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at