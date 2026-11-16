SBEC Sugar: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SBEC Sugar hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

SBEC Sugar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,02 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6,000 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 1,51 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,47 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at