Sberbank of Russia PJSC (spons GDR) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sberbank of Russia PJSC (spons GDR) hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD gegenüber 1,04 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sberbank of Russia PJSC (spons GDR) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,71 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34,43 Milliarden USD im Vergleich zu 34,68 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at