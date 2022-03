Sberbank of Russia: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sberbank of Russia hat am 01.03.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,451 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Sberbank of Russia mit einem Umsatz von insgesamt 5,98 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 23,81 Prozent verringert.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,506 USD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 7,41 Milliarden USD gerechnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,93 USD beziffert, während im Vorjahr 1,85 USD je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 22,42 Milliarden USD, gegenüber 29,82 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 24,79 Prozent präsentiert.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 32,64 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at