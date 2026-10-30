Sberbank Pref stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sberbank Pref stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 23,89 RUB beziffert, während im Vorjahresquartal 21,02 RUB je Aktie in den Büchern standen.

Sberbank Pref hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2 821,60 Milliarden RUB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2 795,20 Milliarden RUB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at