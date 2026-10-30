Sberbank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sberbank ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sberbank die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Sberbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23,89 RUB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21,02 RUB je Aktie gewesen.

Sberbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2 821,60 Milliarden RUB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2 795,20 Milliarden RUB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at