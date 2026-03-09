|
SBF Bostad (publ) Registered A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
SBF Bostad (publ) Registered A äußerte sich am 06.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,49 SEK. Im Vorjahresquartal waren -11,000 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SBF Bostad (publ) Registered A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,87 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 51,1 Millionen SEK im Vergleich zu 51,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
