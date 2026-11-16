SBF Bostad (publ) Registered A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SBF Bostad (publ) Registered A veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,07 SEK. Im Vorjahresviertel hatte SBF Bostad (publ) Registered A 5,33 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 40,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 52,2 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 31,2 Millionen SEK.

Redaktion finanzen.at