SBF Bostad (publ) Registered B stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SBF Bostad (publ) Registered B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 6,11 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SBF Bostad (publ) Registered B 3,05 SEK je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 31,2 Millionen SEK, gegenüber 52,2 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 40,13 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at