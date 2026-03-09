|
SBF Bostad (publ) Registered B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
SBF Bostad (publ) Registered B hat am 06.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2025 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,19 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SBF Bostad (publ) Registered B -11,000 SEK je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SBF Bostad (publ) Registered B in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,87 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 51,1 Millionen SEK im Vergleich zu 51,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
