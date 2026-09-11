SBF Aktie
WKN DE: A2AAE2 / ISIN: DE000A2AAE22
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11.09.2026 21:30:08
SBF Takes His $11 Billion Fine to the Supreme Court: 'Victims Did Not Lose Money'
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