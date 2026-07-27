|
27.07.2026 06:31:29
SBI Cards Payment Services: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
SBI Cards Payment Services gab am 24.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 6,98 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,84 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 52,05 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50,35 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Plus
An den Märkten in Fernost geht es am Montag bergauf.