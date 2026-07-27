SBI Cards Payment Services: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SBI Cards Payment Services gab am 24.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 6,98 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,84 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 52,05 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50,35 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at