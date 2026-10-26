SBI Cards Payment Services präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SBI Cards Payment Services äußerte sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,17 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,67 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 53,02 Milliarden INR gegenüber 51,36 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at