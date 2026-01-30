SBI Cards Payment Services präsentierte Quartalsergebnisse

SBI Cards Payment Services präsentierte in der am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 5,85 INR. Im letzten Jahr hatte SBI Cards Payment Services einen Gewinn von 4,03 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SBI Cards Payment Services im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 53,53 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 47,67 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at