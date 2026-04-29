SBI Cards Payment Services stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SBI Cards Payment Services hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,40 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,62 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 51,87 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 48,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 22,77 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 25,39 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat SBI Cards Payment Services im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 207,08 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 180,77 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at