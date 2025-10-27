SBI Cards Payment Services verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SBI Cards Payment Services präsentierte in der am 24.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,67 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,25 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SBI Cards Payment Services in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 51,36 Milliarden INR im Vergleich zu 45,56 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at