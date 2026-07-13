BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
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13.07.2026 06:57:00
SBI Funds IPO anchor book 20 times subscribed; draws Singapore’s GIC, Capital Group, BlackRock: Bloomberg
The offering also attracted strong demand from India’s leading mutual funds and insurance companiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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