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04.11.2026 06:31:28
SBI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SBI präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 127,63 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SBI noch ein Gewinn pro Aktie von 124,17 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 426,60 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 406,58 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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