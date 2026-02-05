SBI gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SBI hat am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 282,77 JPY. Im letzten Jahr hatte SBI einen Gewinn von 93,29 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 65,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 559,69 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 337,36 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at