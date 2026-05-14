SBI Insurance Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SBI Insurance Group lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,89 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SBI Insurance Group ein Ergebnis je Aktie von 4,84 JPY vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 37,17 Prozent auf 18,69 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 29,76 Milliarden JPY gelegen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 116,04 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei SBI Insurance Group ein Gewinn pro Aktie von 80,12 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 122,02 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte SBI Insurance Group 116,04 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at