SBI Insurance Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SBI Insurance Group äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 95,90 JPY gegenüber 87,36 JPY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 42,14 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SBI Insurance Group 33,87 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at