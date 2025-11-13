SBI Insurance Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SBI Insurance Group hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,46 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -17,070 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 34,52 Milliarden JPY gegenüber 26,67 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at