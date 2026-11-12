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12.11.2026 06:31:28
SBI Insurance Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
SBI Insurance Group veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
SBI Insurance Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,36 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,46 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,24 Prozent auf 27,83 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte SBI Insurance Group 34,46 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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