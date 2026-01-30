SBI Leasing Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SBI Leasing Services hat am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 214,71 JPY, nach 152,10 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 95,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,23 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 11,88 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at