SBI Leasing Services stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SBI Leasing Services hat am 29.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 218,32 JPY gegenüber 139,15 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,95 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,91 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at