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29.10.2026 06:31:29
SBI Leasing Services stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SBI Leasing Services hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 97,25 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SBI Leasing Services ein EPS von 109,78 JPY je Aktie vermeldet.
Mit einem Umsatz von 10,35 Milliarden JPY, gegenüber 15,95 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 35,16 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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