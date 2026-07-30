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30.07.2026 06:31:29
SBI Leasing Services stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
SBI Leasing Services hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 159,54 JPY, nach 99,45 JPY im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 113,63 Prozent auf 22,26 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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