SBI Life Insurance Company gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SBI Life Insurance Company lud am 24.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 7,23 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SBI Life Insurance Company 5,93 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 463,25 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 386,90 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at