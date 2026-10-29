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29.10.2026 06:31:29
SBI Life Insurance Company gewährte Anlegern Blick in die Bücher
SBI Life Insurance Company hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,47 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SBI Life Insurance Company ein EPS von 4,93 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 246,47 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 228,64 Milliarden INR in den Büchern standen.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 6,04 INR geschätzt. Der Umsatz war auf 268,45 Milliarden INR geschätzt worden.
Redaktion finanzen.at
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