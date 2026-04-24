SBI Life Insurance Company hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SBI Life Insurance Company hat am 22.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 8,02 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SBI Life Insurance Company noch ein Gewinn pro Aktie von 8,12 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SBI Life Insurance Company in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 81,96 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 41,10 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 227,85 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 8,34 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 254,12 Milliarden INR gesehen hatten.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 24,64 INR beziffert, während im Vorjahr 24,09 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat SBI Life Insurance Company im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 1,99 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1 118,64 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 1 141,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 25,52 INR je Aktie sowie einem Umsatz von 996,75 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at