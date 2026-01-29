SBI Life Insurance Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SBI Life Insurance Company hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,75 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,50 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 461,63 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SBI Life Insurance Company 185,28 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at