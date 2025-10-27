SBI Life Insurance Company präsentierte Quartalsergebnisse

SBI Life Insurance Company hat am 24.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 4,93 INR. Im letzten Jahr hatte SBI Life Insurance Company einen Gewinn von 5,29 INR je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 228,64 Milliarden INR, gegenüber 399,71 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 42,80 Prozent präsentiert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 6,02 INR sowie einem Umsatz von 239,65 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at