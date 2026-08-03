SBI Shinsei Bank,Limited Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SBI Shinsei Bank,Limited Un hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,490 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,27 Milliarden USD – ein Plus von 19,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SBI Shinsei Bank,Limited Un 1,06 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at