SBI Shinsei Bank,Limited Un legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SBI Shinsei Bank,Limited Un hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,35 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at