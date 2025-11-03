SBI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SBI veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 248,34 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 77,28 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat SBI mit einem Umsatz von insgesamt 406,58 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 345,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 17,68 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at