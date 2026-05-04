04.05.2026 06:31:29

SBI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SBI hat am 01.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 120,28 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SBI 100,72 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 487,15 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SBI einen Umsatz von 430,34 Milliarden JPY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 666,82 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 268,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1 896,61 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 353,63 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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