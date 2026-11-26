Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Optimismus
|
26.11.2026 17:54:00
SBO-Aktie nach starkem Auftragseingang zweistellig im Plus - Vorstand erwartet kräftiges Wachstum 2027
Der Technologie- und Ölfeldausrüster sieht trotz eines massiven Gewinneinbruchs in den ersten neun Monaten die Wende geschafft. Der Auftragseingang lege seit vier Quartalen kontinuierlich zu und der Zyklusaufschwung gewinne an Fahrt, sagte SBO-Vorstandschef Klaus Mader am Donnerstag im APA-Gespräch. Für das kommende Geschäftsjahr 2027 rechnet er mit einem deutlichen Umsatz- und Gewinnwachstum.
In den ersten neun Monaten 2026 brach das Konzernergebnis von 21,6 auf 1,4 Mio. Euro ein, der Umsatz sank um 10,5 Prozent auf 320,7 Mio. Euro. Das Jahr 2026 bleibe das prognostizierte Übergangsjahr, operativ gehe es aber bergauf, so Mader. Im dritten Quartal habe der Auftragseingang gegenüber dem zweiten Quartal um 20 Prozent zugelegt.
Analystin Vladimira Urbankova von der Erste Group sah das dritte Quartal bis auf den von einer höheren Steuerlast belasteten Nettogewinn weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Positiv wertete sie die deutliche Belebung gegenüber dem Vorquartal und den kräftig gestiegenen Auftragseingang, der auf eine stärkere Erholung als bisher erwartet hindeuten könnte. Auch die langfristigen Geschäftsaussichten des Unternehmens blieben vielversprechend, zudem könnten die zuvor in Erwägung gezogenen Übernahmen in den kommenden Perioden zusätzliche Impulse für die Aktie liefern, so die Expertin.
Auch Alexander Zienkowicz von SRH AlsterResearch sieht in den Quartalszahlen eine Bestätigung der Erholung bei SBO. Der Auftragseingang sei das Highlight gewesen und sorge für deutlich mehr Sichtbarkeit bei den Erträgen 2027, auch wenn sich die Margen langsamer als erwartet erholten.
spa/ste
APA
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