Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|Marktunsicherheiten
|
21.08.2025 10:18:00
SBO-Aktie verliert: Schoeller-Bleckmann mit Einbußen bei Umsatz und Gewinn
Das Geschäft der SBO-Gruppe ist in zwei Segmente unterteilt: Precision Technology (PT) und Energy Equipment (EE). Die Precision-Technology-Division war in der Berichtsperiode vom unsicheren Marktumfeld und einer rückläufigen Kundennachfrage geprägt. Der Umsatz sank daher um 31,2 Prozent auf 107,6 Mio. Euro, nach 156,5 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. In der Sparte Energy Equipment lief es besser, dort wurde unter anderem dank hoher Nachfrage nach technologischen Innovationen von SBO ein Umsatzwachstum von 11 Prozent auf 146 Mio. Euro erzielt.
Verhaltener Ausblick
Der Ausblick bleibt verhalten. "Die jüngsten US-Handelsabkommen haben zwar für mehr Klarheit gesorgt, doch die Unsicherheit in der globalen Handelspolitik belastet die Nachfrage weiterhin. Die anhaltend niedrigen Rohstoffpreise und die Sorge vor einem möglichen Überangebot auf dem Ölmarkt führen zu einer zurückhaltenden Investitionstätigkeit", schreibt das Unternehmen. Im Bereich Precision Technology erwartet der Konzern eine weiter "verhaltene" Nachfrage, im Segment Energy Equipment dürften die Geschäfte besser laufen.
An der Wiener Börse gibt die SBO-Aktie am Donnerstag zeitweise um 3,73 Prozent auf 28,40 Euro nach.
tpo/hel
APA
