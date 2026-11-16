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16.11.2026 06:31:29
SBS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SBS präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 71,70 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SBS 172,84 JPY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 144,29 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SBS einen Umsatz von 135,82 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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