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10.08.2026 06:31:29
SBS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
SBS veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 65,12 JPY. Im letzten Jahr hatte SBS einen Gewinn von 40,98 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 140,85 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 115,72 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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