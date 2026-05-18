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18.05.2026 06:31:29
SBS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SBS hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 209,27 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 28,52 JPY je Aktie in den Büchern standen.
SBS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 153,41 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 112,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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