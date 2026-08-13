SBS Transit Aktie
WKN: A0DP7N / ISIN: SG1F58858209
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13.08.2026 13:17:58
SBS Transit H1 profit down 0.3% on increased energy costs; special dividend of 15.97 cents declared
Revenue grows 5.3%, thanks to increased average fares and ridership on the company’s public transport servicesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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