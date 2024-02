SBS Transit H2 profit up 2.7% as public transport operating profit grows 10.3%

TRANSPORT operator SBS Transit posted a 2.7 per cent rise in net profit to S$34.3 million for its fiscal second half ended Dec 31, 2023, as the operating profit from running public transport services grew 10.3 per cent, or S$2.1 million, to S$21.9 million, the group announced on Tuesday (Feb 27). Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times Zum vollständigen Artikel