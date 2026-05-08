SBS Transit Aktie
WKN: A0DP7N / ISIN: SG1F58858209
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08.05.2026 12:46:02
SBS Transit Q1 profit slips 2.2% to S$15.6 million despite ridership gains
But its revenue grows by 4.8% to S$391.8 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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